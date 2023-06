Nachrichten AUF1 vom 1. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: Linke Gesinnungsjustiz setzt verurteilte Lina Engel auf freien Fuß

+ Dr. Markus Krall im AUF1-Gespräch: „Hambach steht für einen offenen Diskurs“

+ Transhumanismus: Kinder aus dem Labor – Erstes 3-Eltern-Baby gezüchtet

+ Dr. Gerd Reuther: „Mehr Menschen an ärztlichen Behandlungen verstorben als an Krankheiten“

+ Deutschland: Bevölkerungsaustausch in Neukirch - erneut Mietern wegen Migranten gekündigt

+ USA: Das FBI und die Geheimdienste im Kampf gegen die eigene BevölkerungDie gute Nachricht:

+ Die gute Nachricht: Wegbegleiter gratulieren AUF1 zum zweiten Geburtstag

Kurzmeldungen:

+ Irland will jährlich 65.000 Kühe für Klimaziele schlachten

+ Österreich wird Pipeline abgedreht - ab 2025 ohne Russen-Gas

+ Höherer Zinssatz lässt Mieten in der Schweiz kräftig ansteigen

+ „Tracking“: Ludwigsburg auf dem Weg zur Smart City

+ 15-jähriger Fußballer von Migrant totgeprügelt

Quelle: AUF1