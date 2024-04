Die Tim Kellner Show bei AUF1

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In Episode 29 thematisiert Tim Kellner den Angriff Irans auf Israel, den Staatsbesuch von Senilos Scholz in China und natürlich das TV-Duell zwischen Höcke und Voigt.

Warnhinweis: Diese Sendung kann politisch unkorrekten Humor und satirische Verdrehungen beinhalten! Quelle: AUF1