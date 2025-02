Nachrichten AUF1 vom 18. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Ukraine-Gipfel in Paris: Die Kriegstreiber rücken zusammen

+ EU-Schulden für Kriegspolitik? Jetzt spricht FP-Fürst

+ Stefan Magnet: Alles läuft „nach Plan“: 700 Milliarden für die Ukraine und Überwachung von Telegram

+ Das ist Kennedys Team – Was wird er als Gesundheitsminister umsetzen können?

+ Schon wieder Grüne im Publikum platziert: So manipulativ war die ARD-Wahlarena!

+ So viele Syrer und Afghanen hat die ÖVP ins Land gelassen

+ Mysteriöses US-Virenlabor in Rheinland-Pfalz: Das undurchsichtige Spiel der Militärs

+ Extreme Zunahme von Krebs bei Jungen nach Covid-Injektion – doch Untersuchung politisch unerwünscht!

+ Tod von hochrangigem Justizbeamten Christian Pilnacek: Immer mehr Zweifel an Suizid

Quelle: AUF1