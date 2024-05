Ukraine: Die geheimen NATO-Pläne für den Kriegseintritt

Der Krieg in der Ukraine entwickelt sich gegenwärtig zu Gunsten Moskaus. Um einen Sieg Russlands zu verhindern, könnten westliche Staaten direkt in den Konflikt eingreifen. Erst am Montag gab es Gerüchte über einen Kampfeinsatz der französischen Fremdenlegion. Bestätigt sind derartige Berichte jedoch nicht. Nun veröffentlichte die führende Zeitung Italiens offenbar geheime Pläne der NATO. Sie zeigen: Das US-geführte Bündnis bereitet sich offenbar konkret auf den militärischen Ernstfall vor.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1