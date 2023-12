Kardinal Müller: Wortgewaltiger Kritiker von Papst und Globalisten

Die katholische Kirche vollzieht seit dem Rücktritt des konservativen Papstes Benedikt XVI. 2013 schrittweise eine Öffnung zum Zeitgeist hin. Verantwortlich dafür ist der Jesuit Franziskus auf dem Papstthron. Dies zeigt sich bei der Ernennung liberaler Bischöfe und in verständnisvollen Äußerungen zu Homo-Kult und massenhaftem Asylmissbrauch. Einer der wenigen Kritiker der globalistischen Papst-Linie ist Gerhard Ludwig Kardinal Müller, der unter Papst Benedikt der mächtigen Glaubens-Kongregation in Rom vorstand und 2021 von Franziskus auf einen anderen Posten versetzt wurde. Er prangert die Machenschaften der Globalisten an, stellte sich gegen die autoritären Corona-Maßnahmen und kritisiert die Klima-Agenda.