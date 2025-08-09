"Till Reiners: Mein Italien": Soloprogramm des Stand-up-Comedians in 3sat

Mit seinem fünften Soloprogramm "Mein Italien" ging Till Reiners auf Arena-Tour und bewies damit, dass auch im ganz großen Rahmen feine Zwischentöne möglich sind. 3sat zeigt die Aufzeichnung des Programms "Till Reiners: Mein Italien" am Sonntag, 10. August 2025, um 20.15 Uhr und bereits ab 18.00 Uhr ist das Programm für sechs Monate in der 3satMediathek abrufbar. Außerdem ist die Sendung am Freitag, 22. August 2025, 22.30 Uhr, im ZDF zu sehen.

In seiner Comedy-Show "Mein Italien" erzählt Till Reiners die Geschichte eines Künstlers, der loszog, um gemocht zu werden. Dabei feiert er nicht nur große Erfolge, sondern gerät auch in völlig absurde Situationen. In seinem Soloprogramm verschwimmen die Grenzen von Fiktion und Realität: es ist persönlich, politisch, überraschend und komisch. Stand-up-Comedian Till Reiners ist ganz oben angekommen – nicht nur auf der großen Bühne, auch im Leben liebt ihn der Erfolg. Doch was passiert, wenn die Liebe ein bisschen zu weit geht?

Till Reiners moderiert seit 2022 die 3sat-Mix-Show "Till Reiners' Happy Hour" und ist gerade mit seiner neuen Late-Night-Show "Till Tonight" im ZDF gestartet. Seit fast 18 Jahren tourt er mit diversen Soloprogrammen durch den gesamten deutschsprachigen Raum, tritt regelmäßig in der ZDF-Sendung "heute-show" auf und hat gemeinsam mit Moritz Neumeier bereits seit zehn Jahren den Podcast "Talk ohne Gast".

Quelle: 3sat (ots)