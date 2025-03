Mord am Operationstisch? Die schockierende Wahrheit über die Organspende – Teil 1

Jetzt soll er auch in Deutschland kommen – der Zwang zur Organspende. Wobei „Spende“ ein höchst irreführendes Wort ist. Doch die Täuschung geht viel weiter. Nur die wenigsten wissen: Bei der Organentnahme werden wir ausgeschlachtet bei lebendigem Leib. So drastisch das klingt, so wahr ist es leider auch. Der Hirntod ist eine höchst umstrittene Diagnose. Denn der Mensch ist nicht tot. Er wird getötet. In Österreich und vielen anderen Ländern müssen Menschen, die das nicht wollen, aktiv bei Lebzeiten widersprechen. Diese sogenannte „Widerspruchslösung“ soll auch in Deutschland kommen. Darüber spricht Elsa Mittmannsgruber mit dem Unternehmensberater und Lebensschützer DI Andreas Kirchmair bei Elsa AUF1.

Andreas Kirchmair klärt bereits seit Jahren zu den Hintergründen der Organspende auf. Er sieht dabei Parallelen zur Abtreibung und zur Zwangsimpfung sowie zum Transhumanismus. In jedem Fall sei die unfreiwillige Organentnahme ein weiterer Angriff auf Menschenwürde und körperliche Selbstbestimmung. Zum österreichischen Widerspruchsregister gegen die Organentnahme gelangen Sie hier: https://transplant.goeg.at/sites/transplant.goeg.at/files/2020-09/Widerspruchsformular_September_2020_0.pdf Quelle: AUF1