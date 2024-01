DAVOS vs. BERLIN am 15. Jänner: „Das Volk wird euch hinwegfegen!“

AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet führt auch an diesem 15. Jänner 2024 durch eine exklusive Sondersendung mit Berichten aus Davos und Berlin. Bonusmaterial: Eine geballte Ladung an Hintergrund-Infos, was Politik und Konzerne jetzt planen! Stefan Magnet sagt: „Die Endgegner treten jetzt in Erscheinung: In Davos am WEF-Forum tagt hinter verschlossenen Türen die Globalisten-Clique.

Und in Berlin gehen Bürger und Bauern geeint auf die Straße: gegen den Great Reset!“ Aus Berlin berichtet ua. Martin Müller-Mertens, aus Davos Daniel Matissek. Mit Interviews ua. von Ernst Wolff und Anthony Lee. Und Hintergrund-Informationen zu den „öffentlich-privaten Partnerschaften“ (PPP), die Konzerne und Staaten zu Monopolisten verschmelzen lassen. Video anschauen

Quelle: AUF1