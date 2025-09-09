Brisante Informationen: Was verschweigen Politik und Justiz über den Villach-Attentäter?

Im Februar erschütterte ein islamistischer Terroranschlag die Kärntner Stadt Villach. Ein 14-jähriger Schüler wurde getötet, mehrere Menschen schwer verletzt. Politik und Medien präsentierten rasch das Bild eines Einzeltäters, der sich über soziale Medien blitzartig radikalisiert habe. Doch AUF1 liegen brisante Insider-Informationen vor, die dieses Bild grundlegend infrage stellen. Mehr dazu von AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer.

Quelle: AUF1