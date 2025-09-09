Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Brisante Informationen: Was verschweigen Politik und Justiz über den Villach-Attentäter?

Brisante Informationen: Was verschweigen Politik und Justiz über den Villach-Attentäter?

Freigeschaltet am 09.09.2025 um 13:00 durch Sanjo Babić
Philipp Huemer (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Philipp Huemer (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Im Februar erschütterte ein islamistischer Terroranschlag die Kärntner Stadt Villach. Ein 14-jähriger Schüler wurde getötet, mehrere Menschen schwer verletzt. Politik und Medien präsentierten rasch das Bild eines Einzeltäters, der sich über soziale Medien blitzartig radikalisiert habe. Doch AUF1 liegen brisante Insider-Informationen vor, die dieses Bild grundlegend infrage stellen. Mehr dazu von AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer.

Brisante Informationen: Was verschweigen Politik und Justiz über den Villach-Attentäter?

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte heizen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige