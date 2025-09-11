Nachrichten AUF1 vom 11. September 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.
Dies sind die Themen:
+ Kämpfer für Meinungsfreiheit: Was führte zum Mord an Charlie Kirk?
+ Hämische Kommentare zum Tod von Charlie Kirk
+ Nach Mord: Charlie Kirk soll Sacharow-Preis für geistige Freiheit erhalten
+ Wikipedia-Skandal: So soll der Mord an Iryna Zarutska vertuscht werden!
+ Angst auf den Straßen – auch das Leben von Weißen zählt!
+ Enorme Spenden-Kampagne nach Mord an Iryna Zarutska
+ Höcke verurteilt – wegen Parole „Alles für Deutschland“
+ Von Polizei angeschossen: Doch jetzt ist „Sächsischer Separatist“ selbst angeklagt – wegen Mordversuchs!
+ Frankreich: Über 500 Festnahmen bei massiven Protesten
+ Nach AUF1-Enthüllung zu Villach-Attentäter: Mainstream-Medien unter Zugzwang
+ Anschlag von 9/11 – Der Tag, der die Welt veränderte
+ Massive Finanzierung: So bestimmen linke NGOs die Berichterstattung
Quelle: AUF1