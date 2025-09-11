Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nachrichten AUF1 vom 11. September 2025

Freigeschaltet am 11.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Thomas Eglinski (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Thomas Eglinski (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Kämpfer für Meinungsfreiheit: Was führte zum Mord an Charlie Kirk? 
+ Hämische Kommentare zum Tod von Charlie Kirk
+ Nach Mord: Charlie Kirk soll Sacharow-Preis für geistige Freiheit erhalten
+ Wikipedia-Skandal: So soll der Mord an Iryna Zarutska vertuscht werden!
+ Angst auf den Straßen – auch das Leben von Weißen zählt!
+ Enorme Spenden-Kampagne nach Mord an Iryna Zarutska
+ Höcke verurteilt – wegen Parole „Alles für Deutschland“
+ Von Polizei angeschossen: Doch jetzt ist „Sächsischer Separatist“ selbst angeklagt – wegen Mordversuchs!
+ Frankreich: Über 500 Festnahmen bei massiven Protesten
+ Nach AUF1-Enthüllung zu Villach-Attentäter: Mainstream-Medien unter Zugzwang
+ Anschlag von 9/11 – Der Tag, der die Welt veränderte
+ Massive Finanzierung: So bestimmen linke NGOs die Berichterstattung

Quelle: AUF1

