Nachrichten AUF1 vom 01. September 2025

Nachrichten AUF1 vom 01. September 2025

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Von Australien bis Pommern: Widerstand gegen Massenmigration wächst
+ Brutaler Messerangriff in Dresdner Straßenbahn – Täter längst polizeibekannt
+ Schweizer Lausanne im Ausnahmezustand: Gewalt, Feuer, Migrantenrandale
+ Trotz Dobrindts Grenzkontrollen: Asylheime in Berlin voll belegt
+ Widerstand an der Grenze: Polen und Deutsche gemeinsam gegen die Massenmigration
+ „Statistisch fast unmöglich“: Mysteriöse Todesfälle bei AfD-Kandidaten
+ Über 70 Tote nach RSV-Spritzen – doch in Europa empfohlen!
+ Faktencheck im Dienst der Pharma? Nachrichtenagentur Reuters unter Druck
+ Bhakdis Warnung zum Abschied: „Ihr tut pures Gift in die Blutbahn von Kindern!“
+ Cyberattacke legt Schwächen offen: Droht ein Daten-GAU in Österreichs Innenministerium?
+ Kampf gegen EU-Zensurgesetz: So will Trump den Digital Services Act stoppen
+ Flucht statt Champagnersause: Marla Svenja Liebich narrt weiter die Justiz
+ Bundeswehrveteran Eric Giesel: Darum kämpfe ich jetzt gegen den Krieg

Quelle: AUF1

