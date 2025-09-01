Nachrichten AUF1 vom 01. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Von Australien bis Pommern: Widerstand gegen Massenmigration wächst

+ Brutaler Messerangriff in Dresdner Straßenbahn – Täter längst polizeibekannt

+ Schweizer Lausanne im Ausnahmezustand: Gewalt, Feuer, Migrantenrandale

+ Trotz Dobrindts Grenzkontrollen: Asylheime in Berlin voll belegt

+ Widerstand an der Grenze: Polen und Deutsche gemeinsam gegen die Massenmigration

+ „Statistisch fast unmöglich“: Mysteriöse Todesfälle bei AfD-Kandidaten

+ Über 70 Tote nach RSV-Spritzen – doch in Europa empfohlen!

+ Faktencheck im Dienst der Pharma? Nachrichtenagentur Reuters unter Druck

+ Bhakdis Warnung zum Abschied: „Ihr tut pures Gift in die Blutbahn von Kindern!“

+ Cyberattacke legt Schwächen offen: Droht ein Daten-GAU in Österreichs Innenministerium?

+ Kampf gegen EU-Zensurgesetz: So will Trump den Digital Services Act stoppen

+ Flucht statt Champagnersause: Marla Svenja Liebich narrt weiter die Justiz

+ Bundeswehrveteran Eric Giesel: Darum kämpfe ich jetzt gegen den Krieg

Quelle: AUF1