George Soros: Der Milliardär, der die Welt an den Rand des Dritten Weltkriegs brachte

Der Great Reset, der große Neustart, ist in vollem Gange und er verheißt nichts Gutes. Ein Mann, dessen Name in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist George Soros. Der Milliardär hat mit seiner Stiftung ein Netz über die ganze Welt gezogen, das Presse, Justiz und Politik beeinflusst. Zusammen mit der Obama-Regierung trugen Soros-nahe Aktivisten 2014 zum Umsturz in der Ukraine bei. Seitdem herrscht dort Krieg. Von Anbeginn waren die Systemmedien keine neutralen Beobachter dieses Konflikts. Kein Wunder: Soros sponsert mehr als 250 Mediengesellschaften auf der ganzen Welt, wie Autor Collin McMahon in seinem Buch „George Soros' Krieg“ aufdeckt.

In unserer neuen Sendung „AUFgeblättert“ präsentiert Kurt Guggenbichler Bücher, die Ihnen die Augen öffnen werden. Denn nicht immer ist eine Sache so, wie sie uns Regierungen, Systemmedien oder so genannte Experten weismachen wollen. „Nach der Lektüre dieses Buches werden sie künftig gehörte oder gelesene Nachrichten in Rundfunk oder Zeitungen anders bewerten“, so Guggenbichler. Das Buch „George Soros' Krieg“ ist hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/george-soros-krieg Quelle: AUF1