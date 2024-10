Kriegsgegner protestieren in Berlin – Aber wollen sie wirklich Ralf Stegner hören?

Mit einem Sternmarsch demonstrierten am Donnerstag in Berlin Kriegsgegner für Frieden in der Ukraine und dem Nahen Osten – organisiert vom Bündnis um Sahra Wagenknecht. Redner war unter anderem der SPD-Politiker Ralf Stegner – der in der Vergangenheit immer wieder mit Verunglimpfungen von Regierungskritikern aufgefallen war.

Doch was sagen die Demonstranten zu dieser Auswahl? Quelle: AUF1