Alternativ-Tierärztin Dr. Jutta Ziegler: Haustiere werden tot geimpft!

In Deutschland leben fast 34 Millionen Haustiere. Mehr als die Hälfte davon sind Katzen, gefolgt von Hunden und Kleintieren. Nahezu all diese Vierbeiner werden regelmäßig mit sinnlosen Impfungen, chemischen Medikamentenkeulen und abstrusen Diätfuttermitteln traktiert und so regelrecht krank therapiert, warnt die österreichische Alternativ-Tierärztin Dr. Jutta Ziegler. Dieses Interview sollte von jedem Tierhalter, dem das Wohl seines Tieres am Herzen liegt, gesehen werden! In ihren Enthüllungsbüchern zeigt Ziegler die Missstände in den Tierarztpraxen und deckt die Verflechtungen zwischen Tierärzten und der Futtermittelindustrie auf.

Und sie gibt Tipps, wie man sein Tier und sich selbst vor korrupten und gewissenlosen Tierärzten schützen kann. Alle Bücher von Dr. Jutta Ziegler finden Sie hier: https://link.auf1.shop/ziegler Quelle: AUF1