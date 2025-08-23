Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Alternativ-Tierärztin Dr. Jutta Ziegler: Haustiere werden tot geimpft!

Alternativ-Tierärztin Dr. Jutta Ziegler: Haustiere werden tot geimpft!

Freigeschaltet am 23.08.2025 um 18:30 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

In Deutschland leben fast 34 Millionen Haustiere. Mehr als die Hälfte davon sind Katzen, gefolgt von Hunden und Kleintieren. Nahezu all diese Vierbeiner werden regelmäßig mit sinnlosen Impfungen, chemischen Medikamentenkeulen und abstrusen Diätfuttermitteln traktiert und so regelrecht krank therapiert, warnt die österreichische Alternativ-Tierärztin Dr. Jutta Ziegler. Dieses Interview sollte von jedem Tierhalter, dem das Wohl seines Tieres am Herzen liegt, gesehen werden! In ihren Enthüllungsbüchern zeigt Ziegler die Missstände in den Tierarztpraxen und deckt die Verflechtungen zwischen Tierärzten und der Futtermittelindustrie auf.

Und sie gibt Tipps, wie man sein Tier und sich selbst vor korrupten und gewissenlosen Tierärzten schützen kann.  Alle Bücher von Dr. Jutta Ziegler finden Sie hier: https://link.auf1.shop/ziegler

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte leckt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige