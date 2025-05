Alles Gute zum 150. Geburtstag! NDR würdigt Thomas Mann mit Jubiläumsprogramm

Der Norddeutsche Rundfunk feiert den 150. Geburtstag von Thomas Mann mit einem umfassenden Programmangebot in Radio, Fernsehen und online. Damit leistet der NDR einen bedeutenden Beitrag zur Würdigung eines der größten Literaten Deutschlands und macht das Werk und Leben von Thomas Mann für ein breites Publikum zugänglich.

Alle Inhalte sind zudem in ARD Mediathek und ARD Audiothek verfügbar und bieten die Möglichkeit diesen außergewöhnlichen Schriftsteller zu entdecken. Los geht es am 24. Mai mit einem Literatur-Schwerpunkt auf NDR Kultur.

Anja Würzberg, Leiterin NDR Programmbereich Kultur: „NDR Kultur würdigt einen großen Norddeutschen in allen Facetten: Thomas Mann war Weltbürger aus Überzeugung und Lübeck tief verbunden. Die Nazis trieben ihn in die Emigration – und doch hing er lebenslang an der ‚Herzensheimat des Nordens‘.“

Thomas Mann und Lübeck: eine tiefe und kontroverse Beziehung

Als der Roman „Buddenbrooks. Verfall einer Familie“ 1901 in Lübeck erscheint, ist er ein Skandal: Man ist erbost, fühlt sich getroffen und karikiert ‒ und das von einem Insider, dem Sohn eines Senators! Zu allem Überfluss wird der Roman dann auch noch zu einem Welterfolg - und zum Grund für die Vergabe des Nobelpreises an Thomas Mann einige Jahre später.

Die ARTE/NDR Kultur Dokumentation „Buddenbrooks – Thomas Mann und Lübeck“ erzählt diese Geschichte, die selbst beinahe ein Roman ist, und beleuchtet das schwierige Verhältnis des Schriftstellers zu seiner Stadt. Die Erstausstrahlung erfolgt am 26. Mai um 23.10 Uhr auf ARTE und am 2. Juni um 22.45 Uhr im NDR Fernsehen. Ab dem 27. Mai steht sie zudem in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden zu Streifzügen durch Lübeck eingeladen, durch die Gassen, Parks, in Kirchen und zur Schule, in der Mann als Kind gelitten hat. Die beiden Autoren André Schäfer und Hartmut Kasper gehen dabei der Frage nach, wie viel von der alten Hansestadt im Roman steckt und was und wie Thomas Mann davon in Literatur verwandelt hat.

Die grandiosen großen und vielen fabelhaften kleinen Gestalten des Romans werden dazu auf besondere Weise vorgestellt: in stimmungsvollen Schwarzweiß-Zeichnungen der Hamburger Graphic-Novel-Künstlerin Isabel Kreitz. Außerdem kommen Fachleute zu Wort wie Caren Heuer, die Leiterin des Buddenbrook-Hauses, der Literaturkritiker Volker Weidermann oder John von Düffel, der den dramatischen Kern des Romans freigelegt.

Vielfältiges Programmangebot zum Jubiläum

Auf NDR Kultur werden Interviews und Diskussionen mit Thomas Mann-Spezialisten sowie historische Tondokumente von Mann zu hören sein. Am Geburtstag selbst, am 6. Juni, widmet NDR Kultur den ganzen Tag Thomas Mann. Zudem gibt es im Radio eine u.a. eine Reihe von Lesungen klassischer Erzählungen wie „Der kleine Herr Friedemann“ oder „Tristan“. Ergänzt wird das Programm u.a. durch das Literaturspecial „Die Manns – ein Jahrhundertroman“, das in drei Teilen im NDR Fernsehen ausgestrahlt wird (2., 8., 9. Juni), eine Special Session des NDR Kultur Bücherpodcasts „eat.READ.sleep“ am 1. Juli im Lübecker Kolosseum und eine Podiumsdiskussion am 9. Oktober im Rahmen der NDR Kultur Reihe „Der Norden liest“, bei der Manns politisches Engagement beleuchtet wird.

Eine Zeitreise durch Lübeck mit Original-Inhalten der ARD

Für Besucherinnen und Besucher der Altstadt von Lübeck bietet sich eine ganz besondere Möglichkeit, in die Geschichte Thomas Manns einzutauchen. Ein Stadtrundgang mit Stadtplan und QR-Codes – eine Kooperation der Lübecker Museen mit dem Projekt „ARD-Content im öffentlichen Raum“ – macht durch historische Inhalte in der ARD Mediathek und ARD Audiothek verschiedene Orte erlebbar, die für die Familie Mann prägend waren. Die Beiträge werden durch ARD Retro bereitgestellt Mit der schrittweisen Öffnung ihrer Archive leisten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und Überlieferung des audiovisuellen Kulturerbes.

