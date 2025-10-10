Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Weil es keiner merken soll? Bundestag debattiert WHO-Vorschriften erst nach 22 Uhr

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 13:00 durch Sanjo Babić
Christina Baum (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Christina Baum (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Am Donnerstag steht im Bundestag ein Thema auf der Tagesordnung, das für Millionen Menschen von großer Bedeutung ist – aber kaum jemand bekommt es mit. Erstmals wird über die Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO beraten. Bevor diese in Deutschland gelten können, muss das Parlament ausdrücklich zustimmen. Der Haken daran: Die Debatte beginnt erst um 22:15 Uhr – also zu einer Zeit, in der die meisten Bürger längst nicht mehr zusehen. Ein Zufall? Viele Kritiker vermuten Absicht – und sprechen von einer bewussten Verschleierung.

Eine der schärfsten Stimmen gegen die neuen WHO-Regeln ist die AfD-Abgeordnete Christina Baum. AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat mit ihr gesprochen.

Quelle: AUF1

