Weil es keiner merken soll? Bundestag debattiert WHO-Vorschriften erst nach 22 Uhr

Am Donnerstag steht im Bundestag ein Thema auf der Tagesordnung, das für Millionen Menschen von großer Bedeutung ist – aber kaum jemand bekommt es mit. Erstmals wird über die Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO beraten. Bevor diese in Deutschland gelten können, muss das Parlament ausdrücklich zustimmen. Der Haken daran: Die Debatte beginnt erst um 22:15 Uhr – also zu einer Zeit, in der die meisten Bürger längst nicht mehr zusehen. Ein Zufall? Viele Kritiker vermuten Absicht – und sprechen von einer bewussten Verschleierung.

Eine der schärfsten Stimmen gegen die neuen WHO-Regeln ist die AfD-Abgeordnete Christina Baum. AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat mit ihr gesprochen. Quelle: AUF1