Nachrichten AUF1 vom 13. März 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Ende der Anonymität im Netz: Internet-Riesen wollen Altersfeststellung einführen + Skandinavien: NATO-Übung „Nordic Response“ wird beendet + „Krieg gegen Kinder“: Mehr tote Kinder in Gaza als in allen Kriegen der letzten vier Jahre + Nur zwei V-Leute in der AfD? Peter Boehringer: „Wir glauben dem Verfassungsschutz nicht!“ + Denunzianten erwünscht: Neumünster fordert Bürger zum Petzen auf + Dr. Gunter Frank: „Über wirkliche Diskriminierung wird einfach hinweggegangen“ + Scholz schließt Taurus-Lieferung an die Ukraine weiterhin aus + EU auf dem Abstellgleis – EFTA-Staaten schließen Handelsabkommen mit Indien + Fußball-EM: Verbot von Deutschland-Fahnen auf Berliner Polizei-Fahrzeugen + USA: Trump und Biden stehen als Präsidentschaftskandidaten fest

Quelle: AUF1