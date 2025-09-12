Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Charlie Kirks Hinrichtung ist eine Botschaft der Globalisten. Doch wir weichen nicht!

Charlie Kirks Hinrichtung ist eine Botschaft der Globalisten. Doch wir weichen nicht!

Freigeschaltet am 12.09.2025 um 16:00 durch Sanjo Babić
Stefan Magnet (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Stefan Magnet (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Persönlicher Kommentar von AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet zur öffentlichen Ermordung des US-Moderators und Kommentators Charlie Kirk (31). Stefan Magnet betont: Es geht nicht um Links gegen Rechts, es geht darum, dass die Globalisten jeden beseitigen werden, der ihnen im Weg steht und um noch mehr…

Charlie Kirks Hinrichtung ist eine Botschaft der Globalisten. Doch wir weichen nicht!

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte hetzen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige