Ex-Politiker Wenzel: So hat der Mord Chemnitz verändert

Am Rande der Demonstration am Samstag in Chemnitz traf AUF1 auch jenen Mann, der 2018 die ersten Blumen am Tatort niedergelegt hatte. Doch wie hat der Mord an Daniel Hillig die Stadt verändert? Und was erwartet der frühere Politiker Winfried Wenzel von der Bundestagswahl?

