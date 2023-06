So tickt die Jugend von heute – ihre Ängste und Visionen

Für diese Folge hat sich Sabine Petzl bei der Jugend umgehört. Was denken und fühlen junge Menschen, was fürchten und wünschen sie, woran glauben sie? Einfühlsam und mit Interesse will Sabine Petzl wissen: Wie haben junge Menschen die Corona-Zeit erlebt? Was hat sich seither verändert? Was sollte man in der Schule lernen? Was ist Glück?

Wie würden Jugendliche ihr eigenes Kind erziehen? Seien Sie gespannt auf überraschende Aussagen. Von *A*ngst bis *Z*ukunft Quelle: AUF1