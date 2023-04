Angelika Barbe: „Profiteure des Systems sind keine Opfer“

In der neuen Ausgabe von „Berlin Mitte AUF1“ ist die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Angelika Barbe zu Gast. Sie kämpfte schon Ende der 1980er Jahre gegen die Unterdrückung durch das SED-Regime und engagiert sich heute ebenso gegen obrigkeitsstaatliche Repression. So ging sie auch gegen die Zwangsmaßnahmen des Corona-Regimes auf die Straße. Frau Barbe prangert auch die Profiteure des Systems an, die die volksfeindliche Politik mittragen und zieht dabei immer wieder Parallelen zur untergegangenen DDR.

