Berliner Kommentar: Kontrollieren und Drangsalieren – jetzt mit dem „Hitze-Lockdown“?

Dieser Sommer muss für Karl Lauterbach regelrecht die Hölle sein. Kein Lockdown, keine Impfnachweise bei Urlaubsreisen und noch nicht einmal Kontaktnachverfolgung an der Strandbar. Aber Deutschlands Gesundheitsminister hat natürlich einen Plan, wie der unhaltbare Zustand endlich beendet werden kann. Natürlich nach dem bewährten Motto: Alles dichtmachen, was auch nur entfernt an Normalität erinnert. Wie das aussehen könnte, darüber hat sich Martin Müller-Mertens Gedanken gemacht.

