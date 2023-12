Berliner Kommentar: „Letzte Generation“ am Weg zur Terror-Organisation?

In gleich sieben deutschen Städten waren Christbäume das Ziel von Angriffen der „Letzten Generation“. Die Bäume wurden mit oranger Farbe besprüht. Denn, so die Täter in einer Erklärung, "die Welt rase in eine Zukunft voller Katastrophen". Betroffen waren auch drei Weihnachtsbäume in Berlin. An der Tanne vor dem Bundesrat in der Leipziger Straße sind die Spuren auch heute noch zu sehen, berichtet Martin Müller-Mertens.

