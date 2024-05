EU-Abgeordneter Tertsch (VOX): „Die traditionellen konservativen Parteien haben die Wählerschaft betrogen“

In einem AUF1-Spezial zu unserem Schwerpunkt zu den EU-Wahlen kommt auch der EU-Abgeordnete der spanischen Partei VOX, Hermann Tertsch, ausführlich zu Wort. Dabei spricht sich der eingefleischte Antikommunist für eine starke Rechte in der EU aus, die die traditionellen Werte der abendländischen Zivilisation verteidigt und die politischen Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte korrigiert.

Auch wenn es vereinzelt unterschiedliche Positionen zwischen Rechtskonservativen und Rechtsnationalen gebe, etwa in der Ukraine- und NATO-Frage, so gelte es doch, das gemeinsame Ziel im Auge zu behalten: die Brechung der linken und zeitgeistigen Herrschaft in Europa, die mit der Brüsseler EU in eine neue Diktatur steuere.

Quelle: AUF1