AUF1-Kommentar von Daniel Matissek zu Linksterror: Drohen Weimarer Verhältnisse?

Der mutmaßliche Angriff mit einer Spritze auf AfD-Chef Tino Chrupalla am Rande einer Wahlkampf-Veranstaltung in Ingolstadt am Mittwoch zeigt, wohin Ausgrenzung und Hetze führen. Denn das, was die Systemparteien der AfD ständig vorwerfen, praktizieren sie selber. Sogenannte rechte Politiker werden quasi für vogelfrei erklärt – die Antifa als Fußtruppe der linken Parteien ist willfähriger Erfüllungsgehilfe dieser undemokratischen Politik der Verteufelung des Andersdenkenden.

AUF1-Redakteur Daniel Matissek benennt auch die Schuldigen – angefangen vom Bundespräsidenten, der kein Verständnis für AfD-Wähler hat, also für Anhänger einer demokratischen Partei! Die Systemparteien beschwören so Weimarer Verhältnisse herauf. Quelle: AUF1