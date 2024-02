Haditsch versus Gartlehner: Endlich wieder wissenschaftliche Diskussion?

Eine ergebnisoffene Diskussion hat es in der Corona-Zeit nicht gegeben. Umso bemerkenswerter war das öffentliche Aufeinandertreffen von Prof. DDr. Martin Haditsch und Univ.-Prof. Dr. Gerald Gartlehner am Freitag in Wien. Sie vertraten unterschiedliche Ansichten zu Pandemie-Management und Covid-Behandlung mit Ivermectin – ein Wendepunkt in der öffentlichen Debatte?

