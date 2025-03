Gefahr neuer Pandemie – doch dann wird Impfung noch viel schneller entwickelt!

Fake News – die allzu schnell wahr wurden: Heute vor genau fünf Jahren warnte das Bundesgesundheitsministerium vor „Falschmeldungen“ zu drohenden Ausgangssperren. Eine Woche später kam der erste Lockdown. Der unabhängige Journalist Henning Rosenbusch berichtet als Corona-Aufklärer der ersten Stunde seither unablässig. Doch was hat ihn in dieser Zeit am meisten schockiert?

Und könnten künftig weitere Pandemien auf uns zukommen? Quelle: AUF1