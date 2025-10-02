Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nach Migranten-Angriff in Fürstenwalde: Familie des 16-jährigen Opfers lebt in Angst

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Roy Grassmann (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Roy Grassmann (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Vor einer Woche wurde im brandenburgischen Fürstenwalde ein 16-jähriger Deutscher brutal attackiert und schwer verletzt. Tatverdächtig ist ein Migrant. Bei einem Protest von etwa 300 Einwohnern sprach AUF1-Reporter Roy Grassmann mit dem Vater des Opfers. Er beschreibt die Folgen für seine Familie mit klaren Worten: „Wir haben Angst, dass der Täter wiederkommt.“

Quelle: AUF1

Termine
Kommende Termine
