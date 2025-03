FPÖ-Wahlkampfauftakt: „Wien-Wahl ist nächster Schritt in Richtung Volkskanzler"

Am vergangenen Freitag eröffnete die FPÖ den Wahlkampf für die bevorstehende Wahl in der österreichischen Bundeshauptstadt am 27. April. AUF1 war vor Ort und hat mit freiheitlichen Funktionären über das Problem der Masseneinwanderung, den Einfluss der ethnischen Wahl sowie die Bedeutung der Wahl für die "Bewegung Volkskanzler" gesprochen.

