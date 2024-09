Tag des Teams: „Türen auf mit der Maus“ am 3. Oktober 2024

Der diesjährige bundesweite Aktionstag „Türen auf mit der Maus“ am 3. Oktober steht unter dem Motto „ZusammenTun“: Ob zu zweit oder im großen Team – zusammen ist man stärker! Am Tag der Deutschen Einheit öffnen mehr als 770 Vereine, Unternehmen, Institutionen und Betriebe in ganz Deutschland ihre Türen, geben Kindern und Familien einen Einblick in ihre Arbeit und zeigen, was diese in vielen Fällen ist: Teamwork.

Beim Maus-Aktionstag werden Kindern überall in Deutschland Blicke hinter Türen gewährt, die sonst für sie verschlossen sind. Im Schiffshebewerk in Niederfinow lernen Kinder und Familien zum Beispiel den riesigen Fahrstuhl für Schiffe kennen und blicken hinter die Kulissen, wer und was alles zusammenarbeiten muss, damit dieses Wunderwerk funktioniert. Viele Türen in ganz Deutschland öffnen sich zur Feuerwehr. Hier löschen die Kinder zusammen mit den Feuerwehrleuten sogar echtes Feuer – da wird schnell klar, dass diese wichtige Arbeit nur im Team funktioniert! Was man alles machen muss, um sich in einer großen Höhle nicht zu verlaufen und wie Höhlen-Führungen vorbereitet werden, erfahren die „Türen auf“-Besucherinnen und -Besucher in der Kluterthöhle in Ennepetal. In Aachen steht die Zusammenarbeit der besonderen Art im Fokus: Sonnenenergie hilft dabei, Rennautos fahren zu lassen. Und nicht nur Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber werden von der engen Beziehung von Polizeihundeführern und ihren Polizeihunden im Polizeipräsidium Pforzheim fasziniert sein.

Besonders spannend ist für alle Besucherinnen und Besucher: Was haben die Veranstalter vorbereitet, um etwas zusammen mit den Maus-Fans zu tun? Was es bei „Türen auf mit der Maus“ 2024 alles zu entdecken gibt, ist auf die-maus.de zu finden. Mit etwas Glück findet sich noch eine offene Tür im Umkreis.

Wir lieben die Maus

Am 3. Oktober steht auch das WDR-Programm ganz im Zeichen der Maus. Der ganze Tag im WDR Fernsehen ist der Maus und ihren Freunden gewidmet: Unter anderem sind ausgewählte Folgen der „Sendung mit der Maus“, darunter auch die beliebten „Zeitreisen mit der Maus“ und ein 70-minütiges „Maus Spezial“ zur Leverkusener Autobahnbrücke zu sehen – das längste Sachgeschichten-Projekt, bei dem Armin Maiwald seit 2016 den Abriss und den Bau der Brücke immer wieder für die Maus mit der Kamera begleitet hat. Um 19.30 Uhr berichtet „Lokalzeit extra – Türen auf mit der Maus“ von den Highlights des Tages. Im Radio senden „MausLive“ und „Die Maus zum Hören“ bei DAB+ und online im Podcast den ganzen Tag spannendes Programm rund um den „Türen auf“-Tag („MausLive“ außerdem live bei WDR 5 um 19.05 Uhr). Auch WDR 2 veranstaltet am 3. Oktober einen monothematischen Maus-Tag.

Detaillierte Infos zu den Maus-Programmen am 3. Oktober im WDR Fernsehen stehen im Programmablauf unter WDR.de zur Verfügung. Auch in der ARD Mediathek werden Videos zu „Türen auf mit der Maus“ zur Verfügung stehen.

KiKA am Aktionstag: „Deine Sendung Türen auf #mit der Maus“ um 11.30 Uhr

Bei der KiKA-Mitmachaktion durften die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer für eine Sonderausgabe der Maus-Sendung bestimmen, welche „Türöffner“ das Maus-Team besuchen soll. Siham macht sich auf den Weg und präsentiert mit Jana, Johannes und André am 3. Oktober um 11.30 Uhr und im KiKA-Player in „Deine Sendung Türen auf #mit der Maus“ drei Sachgeschichten, für die es die meisten Stimmen gab. Dabei gehen sie den Fragen nach, wie die Menschen in einer Zeit geackert haben, in der es noch keine motorisierten Hilfsmittel gab, warum ein Landratsamt zwei echte Bären als Mitbewohner hat und wie mit großen Maschinen gemeinsam daran gearbeitet wird, Schäden tief unter der Erde zu beheben. Weitere Infos unter kika.de.

Quelle: WDR Westdeutscher Rundfunk (ots)