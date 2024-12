ZDF trauert um Hannelore Hoger "Als Kommissarin Bella Block unvergesslich"

Die Schauspielerin Hannelore Hoger ist tot. Sie starb am 21. Dezember 2024 im Alter von 84 Jahren. Als Kommissarin Bella Block hatte sie in der der gleichnamigen ZDF-Reihe Kultstatus im deutschen Fernsehen erreicht.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler würdigt die große Schauspielerin: "Mit Hannelore Hoger geht eine außergewöhnliche Persönlichkeit und eine großartige Schauspielerin unserer Zeit von uns. Als Kommissarin Bella Block sprach sie dem Publikum aus der Seele und erreichte so sein Herz und seinen Verstand. Wir verneigen uns vor einer herausragenden Schauspielerin und einem wunderbaren Menschen."

Die Facetten des Schaffens von Hannelore Hoger reichten von ihrer Arbeit mit Alexander Kluge und ihrer Theater-Arbeit mit Peter Zadek, über große Kinofilme wie „Deutschland im Herbst“ bis Helmut Dietls "Rossini". Dem ZDF-Publikum hat sie sich vor allem als Kommissarin Bella Block unvergesslich gemacht. 25 Jahre verkörperte und prägte Hannelore Hoger diese einzigartige Kommissarinnen-Figur, eine Figur, mit der sie seinerzeit Neuland betrat und die sie sehr zu ihrer Sache machte. Eine Polizistin von großer Klarheit und Unbedingtheit, mit starker Emotion und sehr klarem Sinn für Gerechtigkeit.

ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke: "Hannelore Hoger war eine Schauspielerin mit Seele, Herz und Verstand. Sie konnte alles erzählen – das Warme wie das Kalte. Mit ihr ließ sich in Abgründe blicken und Seh-Schmerz ertragen, solange sie mit und für uns auf Täter und Opfer blickte. Wir haben eine große Schauspielerin verloren."

Hannelore Hoger absolvierte ihre Ausbildung an der Staatlichen Musikhochschule Hamburg. Das Theaterpublikum kannte sie durch zahlreiche Lesungen, Engagements und Gastspiele. Daneben wirkte sie auch als Regisseurin und Hörbuch-Sprecherin. 1994 stand Hannelore Hoger zum ersten Mal als "Bella Block" in der gleichnamigen ZDF-Krimireihe vor der Kamera – eine Rolle, für die sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. 25 Jahre lang schulterte sie in 38 Folgen als ZDF-Kommissarin "Bella Block" das Elend der Welt und verband hohen Anspruch mit Unterhaltung und Gesellschaftskritik. "Bella Block" war eine ZDF-Marke, der es gelang, Qualität und Quote zu vereinen.

Für das ZDF spielte Hannelore Hoger neben der Rolle der Bella Block in vielen Fernsehfilmen und -Reihen, unter anderen: "Die Bertinis", "Marleneken", "Vier Meerjungfrauen", "Ellas Geheimnis", "Uferlos!", "Frau Roggenschaubs Reise", oder "Zurück ans Meer".

Hannelore Hoger wurde zeitlebens mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Für die Darstellung ihrer "Lebensrolle" der Bella Block erhielt sie unter anderen den Adolf-Grimme-Preis, den Deutschen Fernsehpreis, den Goldenen Löwen, die Goldene Kamera, den Bayerischen Fernsehpreis und den Deutschen-Fernseh-Krimi-Preis.

Zu Ehren von Hannelore Hoger sendet das ZDF am Freitag, 27. Dezember 2024, 1.10 Uhr, “Zurück ans Meer” und am Sonntag, 29. Dezember 2024, 23.30 Uhr, die Folge „Das schwarze Zimmer“ aus der Reihe „Bella Block“.

Quelle: ZDF (ots)