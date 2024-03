Teures LNG statt Russen-Gas: Die Zeche zahlen die Verbraucher

Noch bis Jahresende fließt russisches Gas durch die Ukraine nach Österreich. Dann endet das entsprechende Transitabkommen. Und offenbar strebt Wien auch keine Verlängerung an. Einer entsprechenden Frage wich Klimaministerin Leonore Gewessler am Montag in Brüssel jedenfalls mehrfach aus. Die Alpenrepublik, aber auch Deutschland setzen offenbar weiterhin auf eine Mischung aus LNG und Einsparungen – auf Kosten der Verbraucher.

