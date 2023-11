Nachrichten AUF1 vom 22. November 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Brisantes Pilnacek-Tonband bringt ÖVP in Bedrängnis – Witwe: „Ihm wurde das Leben genommen“

+ Deutschland: Trotz Haushaltssperre weitere Milliarden für Ukraine und Afrika

+ Peter Boehringer (AfD) zu Umbuchung von Corona-Geldern: Klima-Notstand steht im Raum

+ Faesers Asyl-Lüge: Deutlich mehr Anträge als offiziell angegeben

+ Mathias Bröckers: „Kennedy-Mord war Staatsstreich aus Tiefen von Politik und Militär“

Kurzmeldungen:

+ Slowakei: Corona-Untersuchung und Widerstand gegen WHO

+ Frankreich: „Wir wollen Weiße abstechen.“ - Migrantenmob richtet "Blutbad" an

+ Deutschland: Faeser-Schweigegeld für Schönbohm?

+ Großbritannien: Doppelt so hohe Sterblichkeit bei Covid-Geimpften

+ Österreich: Schrille Nacht – Weihnachtskonzert von Drag Queen

Quelle: AUF1