Frankreich: Haftstrafen für Kritik an mRNA-Injektionen?

Die Meinungsfreiheit in der EU gerät immer weiter unter Druck. So wurde in Frankreich kürzlich ein Gesetz beschlossen, das öffentliche Zweifel an der Konzernmedizin mit drastischen Strafen bedroht. Kritiker sehen darin Gefahren für die freie Meinungsäußerung und eine Kriminalisierung von sogenannten Whistleblowern.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1