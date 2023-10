33 Jahre Deutsche Einheit: Warum die Angst vor der Diktatur wieder da ist

Zwischen Abbruch und Aufbruch: Am 3. Oktober 1990 sollte eine neue deutsche Zukunft beginnen. Doch 33 Jahre danach wirkt die Bundesrepublik immer öfter wie eine DDR 2.0. Und in der Corona-Zeit erinnerten die Faustschläge der Lockdown-Polizei an die Knüppel von Stasi & Co. In „Berlin Mitte AUF1" spricht Martin Müller-Mertens unter anderem mit Angelika Barbe, Vera Lengsfeld und Hildegard Vera Kaethner. Und wir erfahren endlich, warum mit Angela Merkels Zöpfen alles begann.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1