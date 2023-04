Ukraine-Krieg: Großbritannien will Kiew radioaktive Uran-Munition liefern

Die Bestrebungen des Westens, der Ukraine im Kampf gegen Russland zu helfen, spiegeln sich vor allem in Form von Waffenlieferungen wider. Nun will Großbritannien die Ukraine mit der Lieferung von Munition mit radioaktivem abgereicherten Uran unterstützen. Doch dies birgt immense Gefahren in sich. Strahlenexperten warnen daher vor der Verwendung dieser Munition, die die NATO schon in ihren Kriegen mehrfach eingesetzt hat.

Die Folgen sind etwa im Irak sichtbar. Dort kamen Kinder mit schweren Missbildungen zur Welt, Betroffene litten an Leukämie bzw. anderen onkologischen Erkrankungen. Quelle: AUF1