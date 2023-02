Ramstein: Friedensdemo vor militärischer Schaltzentrale der USA

Am Sonntag war ein AUF1-Team im rheinland-pfälzischen Ramstein, wo unter dem Motto „Ami go home“ neben Berlin und Dresden die dritte große Friedenskundgebung der letzten Tage stattfand. Mehrere tausend Menschen demonstrierten für Frieden, für ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und für eine souveräne, nicht länger fremdbestimmte deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. In unmittelbarer Nähe der US-Airbase Ramstein zeigten die Teilnehmer allen Kriegstreibern die Rote Karte. Sie forderten den Abzug der US-Streitkräfte und die Aufnahme von diplomatischen Verhandlungen mit Russland.

