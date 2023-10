Nachrichten AUF1 vom 30. Oktober 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Pistorius warnt vor Kriegs-Gefahr in Europa: „Wir müssen kriegstüchtig werden“

+ Massen-Migration: Gesinnungswandel bei „Bild“ – aber Vatikan fordert jährlich 20 Millionen Einwanderer nach Europa

+ Dr. Strasser zu Pfizer Leak: „Faktisch ist das der größte Menschenversuch in der Geschichte überhaupt“

+ Kongress zu WHO-Plänen in Hall: Bedroht der Pandemievertrag unsere persönlichen Freiheiten?

+ Bernd Fleischmann über Klima-Wissenschaftler: „Natürlich machen die Panik – die werden dafür bezahlt“

+ Erinnerung an dunkle Zeiten: Bespitzeln und zuflüstern – Faesers neues Denunzianten-Gesetz

Kurzmeldungen:

+ Habeck wusste über „existenzbedrohende Energiepreise“ Bescheid

+ Verfassungsschutz warnt vor "rechtsextremem" Frosch "Pepe"

+ Weinflasche brachte AfD-Politiker Halemba in Haft

+ Maulkorb für Journalisten: ARD-Sprachregelung zum Nahost-Konflikt

+ Grausamer Messermord an Schwangerer in Leverkusen

+ Kampf gegen Bargeld: Sparkassenfiliale nimmt kein Bargeld mehr an

Quelle: AUF1