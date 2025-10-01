Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nachrichten AUF1 vom 01. Oktober 2025

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Debanking erstmals rückgängig gemacht! AUF1 bekommt erneut ein Konto in Ungarn! 
+ Wanzen in Wohnungen: Merz macht Überwachung zur Chefsache
+ Ex-Geheimdienstchef Maaßen warnt: Jeder Bürger kann ins Visier geraten
+ Explosionen und Großbrand in München: Oktoberfest im Visier?
+ Antifa-Brandanschlag auf AfD-Büro: Münchner Viertel entrinnt knapp einer Katastrophe
+ Vertuschungsskandal: NDR hält Geständnis über Regime-Change-Propaganda zurück
+ Gefahr der Willkür: Polens Verfassungsgericht stoppt Zensur-Gesetz
+ Farage warnt: Starmers Rhetorik schürt Gewalt gegen Opposition
+ Inflation seit 2019 verdoppelt: Folgen der Corona-Politik spürbar
+ Neue Ermittlungen gegen freigesprochene Migrantenbande – wieder ein zwölfjähriges Opfer
+ Verdoppelt! Mega-Studie beweist Krebs nach Covid-Spritze
+ Nach Migranten-Angriff in Fürstenwalde: Familie des 16-jährigen Opfers lebt in Angst

Quelle: AUF1

