Nachrichten AUF1 vom 01. Oktober 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Debanking erstmals rückgängig gemacht! AUF1 bekommt erneut ein Konto in Ungarn!

+ Wanzen in Wohnungen: Merz macht Überwachung zur Chefsache

+ Ex-Geheimdienstchef Maaßen warnt: Jeder Bürger kann ins Visier geraten

+ Explosionen und Großbrand in München: Oktoberfest im Visier?

+ Antifa-Brandanschlag auf AfD-Büro: Münchner Viertel entrinnt knapp einer Katastrophe

+ Vertuschungsskandal: NDR hält Geständnis über Regime-Change-Propaganda zurück

+ Gefahr der Willkür: Polens Verfassungsgericht stoppt Zensur-Gesetz

+ Farage warnt: Starmers Rhetorik schürt Gewalt gegen Opposition

+ Inflation seit 2019 verdoppelt: Folgen der Corona-Politik spürbar

+ Neue Ermittlungen gegen freigesprochene Migrantenbande – wieder ein zwölfjähriges Opfer

+ Verdoppelt! Mega-Studie beweist Krebs nach Covid-Spritze

+ Nach Migranten-Angriff in Fürstenwalde: Familie des 16-jährigen Opfers lebt in Angst

Quelle: AUF1