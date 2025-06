Nachrichten AUF1 vom 16. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Zieske.

Dies sind die Themen:

+ Krieg im Nahen Osten: War der Montag die Ruhe vor dem Sturm?

+ Geheime Hilfe für Netanjahu? Bundeswehr unter Verdacht

+ „Dritter Weltkrieg“? Trumps Vertraute warnen vor Flächenbrand

+ Floran Machl (Report24): Israel verteidigt uns vor der Mullah-Bombe

+ Iran-Kenner warnt: Israels Ziel ist nicht die Bombe, sondern das System

+ ­ Kampf um Öl: Was der Iran-Krieg für unsere Geldbörsen bedeutet

+ Drohnen, Absperrungen, Geheimhaltung: Was wollte Selenskyj wirklich in Wien?

+ Zwischen Pathos und Panzer: Wie Berlin seine Kriegsbereitschaft zelebriert

+ Weniger Freiheit, mehr Kontrolle: Österreichs Regierung nutzt Amoklauf für Überwachungsagenda

+ Impfstoffe außer Kontrolle? Naturwissenschaftler warnt vor Spike-Flut

+ Linksextremist trotz Haftbefehl auf freiem Fuß: Justizskandal um Zaid A.

+ Krisen-Fachmann Jungnischke: Blackouts eignen sich hervorragend für einen Lockdown

Quelle: AUF1