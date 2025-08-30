Dreiteilige Dokuserie "Being Franziska van Almsick" ab 4. September in der ARD Mediathek

Sie ist Weltmeisterin, Weltrekordhalterin und Weltsportlerin. Sie war Teenie-Idol und Werbegesicht. Sie war "Franzi", Liebling der Deutschen, in Ost wie West. Und sie war Franzi, die Fehlbare - vom Boulevard glorifiziert und fallen gelassen. In der dreiteiligen ARD-Dokuserie "Being Franziska van Almsick" erzählen Jürgen Schmidt und Laura Trust die bewegende Geschichte von Franziska van Almsick, dem ersten Superstar des wiedervereinigten Deutschlands.

Alle drei Folgen ab Donnerstag, 4. September 2025, in der ARD Mediathek, die erste Folge am Sonntag, 21. September 2025, um 14:50 Uhr im Ersten.

Mit 14 plötzlich Superstar

Als sie 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona die Silbermedaille über 200 Meter Freistil gewann, war sie 14 Jahre alt. Von diesem Moment an war alles anders. Und van Almsick musste einen Weg finden, mit all dem umzugehen: die Boulevardgeschichten und die Kameras aushalten, erwachsen werden, pubertieren, rebellieren, die beliebteste Ossi-Frau im Westen sein, Reklame machen, eine Essstörung in den Griff bekommen, Spitzensportlerin sein. Zwölf Jahre lang gehörte sie zu den Hauptdarstellerinnen des deutschen Sports. Sie hat triumphiert, sie ist gescheitert, sie hat sich selbst gefunden.

Ausführliche Interviews

Die Autoren blicken auf all das zurück in ausführlichen Interviews mit Weggefährten, Zeitzeugen - und mit Franziska van Almsick selbst. "Being Franziska van Almsick" folgt auf die ersten beiden erfolgreichen Staffeln dieser ARD-Dokuserie über den Radrennfahrer und Tour-de-France-Gewinner Jan Ulrich sowie den mehrfachen Formel-1-Weltmeister Michael Schuhmacher. Anders als bei den Vorgängern ordnet hier die Protagonistin ihre eigene Geschichte selbst ein: Von den Anfängen in Ost-Berlin bis zu ihrem Engagement für mehr Schwimmunterricht an Schulen - alle Höhen, alle Tiefen. Die Geschichte eines der größten deutschen Sportstars.

Außerdem: Sportschau-Podcast "Unsere Franzi - Being Franziska van Almsick"

"Unsere Franzi - Being Franziska van Almsick" ist die Coming-of-Age-Geschichte einer Schwimmerin, die als strahlende Sportheldin und erster gesamtdeutscher Superstar die 90er Jahre prägte. Als sie bei den Olympischen Spielen 2000 nicht die erhofften Erfolge liefert und der Boulevard sie als "Franzi van Speck" und "Molch" verunglimpft, ist das der Tiefpunkt ihrer Karriere. Host Lars Becker erzählt im Podcast ihr Leben und ihre Karriere bis zu diesem Punkt und wie sie sich aus dieser Krise heraus kämpfte, um in ihrer Heimatstadt Berlin das Rennen ihres Lebens zu schwimmen. Der vierteilige Sportschau-Podcast ist ab 4. September 2025 in der ARD Audiothek abrufbar und überall, wo es Podcasts gibt.

"Being Franziska van Almsick"

Die dreiteilige ARD-Dokuserie ist eine Produktion des SWR von Jürgen Schmidt (Autor), Laura Trust (Autorin) und Christoph Pietsch (Redaktion). 3 x 35 Minuten, ab 4. September 2025 in der ARD Mediathek. Die erste Folge am 21. September 2025 um 14:50 Uhr im Ersten.

Quelle: SWR - Das Erste (ots)