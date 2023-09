USA: Biden – ein Greis als Wegbereiter einer Neuen Weltordnung der Globalisten

Biden und BlackRock. Der amtierende US-Präsident Joe Biden ist so unbeliebt wie kein anderer zuvor: So wird ihm Korruption vorgeworfen und an seiner Amtsfähigkeit mittlerweile auch im eigenen politischen Lager gezweifelt. Dennoch sollte man „Sleepy Joe“ nicht unterschätzen: Denn seine Regierung ist eng mit BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter verbandelt.

