Nachrichten AUF1 vom 04. April 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Rezessionsgefahr: Der Zollhammer trifft die deutsche Wirtschaft

+ US-Zollpolitik: Darum geht es Trump wirklich

+Trumps Mega-Zölle: Wie hart trifft es Deutschland und Österreich?

+ Trumps Zollhammer: Das Ende der Pax Americana

+ Zahlen manipuliert: So vertuscht die Bundespolizei die Zahl ihrer Migranten!

+ Syrer, Türken, Afghanen: Einbürgerungen in Österreich stark gestiegen

+ Terrorampel in Dorsten: Stadt kapituliert vor Islamisierung

+ Nach Covid-Impfzwang: Krebs-Epidemie bei Krankenhaus-Personal!

+ Gefährliche Lügen über die Gen-Spritze

+ Wer Spenderorgan kauft, wird Komplize eines Auftragsmords!

