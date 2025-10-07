Nachrichten AUF1 vom 07. Oktober 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Ziske.

Dies sind die Themen:

+ Skrupellos! Pharma-Medizin um jeden Preis

+ Gesundheitsministerium gibt zu: Impfstatus bei „Corona-Toten“ unbekannt!

+ Digitale Pille soll Medikamenteneinnahme kontrollieren – Sogar Ärzteblatt warnt vor Zwang

+ Früherkennung – oder Frühvermarktung? Wie die Medizin aus Gesunden Kranke macht

+ Nord-Stream-Explosion: Hochrangiger Ukraine-Agent spricht von deutschem Deal-Angebot

+ Militarisierung per Handy: Stefan Magnet enthüllt Zusammenhang der Drohnenhysterie

+ Wie E-Autos ihre Insassen grillen – Magnetfelder über EU-Grenze

+ Nach Schock-Prozess gegen Migrantenbande: Bürger verlangen Remigration

+ Deutsche Justiz kollabiert: Fast eine Million offene Strafverfahren

+ Hamas-Angriff jährt sich zum zweiten Mal: AUF1 mit exklusiven Einblicken in den Nahostkonflikt

+ Regierung plant Um-Industrialisierung – Reiche-Berater geben deutsche Industrie auf

+ Die Menschen sind am Ende ihrer Geduld – „Ed der Holländer“ im AUF1-Interview

Quelle: AUF1