US-Präsident Donald Trump – Weltenretter oder Scharlatan?
Freigeschaltet am 02.09.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Was von seinen vollmundigen Versprechen hat US-Präsident Donald Trump bislang wirklich umgesetzt? International setzt er jedenfalls auf Deals im Bulldozer-Stil. Europa ist für ihn ein Leichtgewicht, bei Russland und China stößt er an seine Grenzen. Und: Trump verfolgt konsequent seine „America First“-Agenda – mit Gewinnern und Verlierern.
AUF1-Redakteurin Kornelia Kirchweger, die sich bald wieder in den USA befindet, hat die Fakten eingeordnet.
Quelle: AUF1
