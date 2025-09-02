US-Präsident Donald Trump – Weltenretter oder Scharlatan?

Was von seinen vollmundigen Versprechen hat US-Präsident Donald Trump bislang wirklich umgesetzt? International setzt er jedenfalls auf Deals im Bulldozer-Stil. Europa ist für ihn ein Leichtgewicht, bei Russland und China stößt er an seine Grenzen. Und: Trump verfolgt konsequent seine „America First“-Agenda – mit Gewinnern und Verlierern.

AUF1-Redakteurin Kornelia Kirchweger, die sich bald wieder in den USA befindet, hat die Fakten eingeordnet. Quelle: AUF1