Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen US-Präsident Donald Trump – Weltenretter oder Scharlatan?

US-Präsident Donald Trump – Weltenretter oder Scharlatan?

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Was von seinen vollmundigen Versprechen hat US-Präsident Donald Trump bislang wirklich umgesetzt? International setzt er jedenfalls auf Deals im Bulldozer-Stil. Europa ist für ihn ein Leichtgewicht, bei Russland und China stößt er an seine Grenzen. Und: Trump verfolgt konsequent seine „America First“-Agenda – mit Gewinnern und Verlierern.

AUF1-Redakteurin Kornelia Kirchweger, die sich bald wieder in den USA befindet, hat die Fakten eingeordnet.

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte trat in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige