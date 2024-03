Nachrichten AUF1 vom 7. März 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ AUF1-Zuseher: Große Anteilnahme und Aufregung wegen horrender Strafe + Ampel-Regierung will Renten-Milliarden in Klima-Ideologie stecken + System-Medien im Dienst der globalistischen UNO-Agenda 2030 + Ex-Briten-Abgeordneter: „Der Beweis, dass Politiker den Medien sagen, wie sie zu berichten haben“ + EU fordert Kriegswirtschaft – will Unternehmen zur Waffenproduktion zwingen + Raketenangriffe auf deutsche Brücken in russischem Fernsehen diskutiert + Bremen prescht bei AfD-Verbot vor – Verbotsverfahren möglichst vor Ost-Wahlen + Ampel-Trick zur Verringerung der Zahl ausreisepflichtiger Migranten + Karibik: USA drängen auf eine Intervention in Haiti + Polizei setzt Tränengas und Knallgranaten bei Bauern-Protest in Polen ein

Quelle: AUF1