Nachrichten AUF1 vom 11. März 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Polizei Berlin verweigert Stellungnahme zur Verhaftung von Heiko Schöning + „Extremismus-Bekämpfung“: Verfassungsschutz wirbt massiv für neues Personal + Baerbocks Mann in neu beauftragter PR-Agentur von „Correctiv“ + Polens Außenminister: NATO-Staaten bereits mit Soldaten in der Ukraine präsent + Haushalts-Loch: Ampel kann eigene Bundeswehr-Pläne nicht umsetzen + Wahlen in Salzburg: Kommunistischer Bürgermeister nun in zweiter Landeshauptstadt? + Portugal: Fulminanter Wahlsieg für patriotische Chega – Schlappe für regierende Sozialisten + Widerstand gegen Konzern-Riesen: Verlag Antaios liefert Sellners Buch „Remigration“ nicht an Amazon

Quelle: AUF1