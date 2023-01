Nachrichten AUF1 vom 18. Jänner 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Luftfahrt: Beängstigend – US-Flugbehörde ändert Anforderungen an Pilotengesundheit!

+ „Corona-Lage AUF1“: Tom Lausen zu Herzmuskelentzündungen: „So viele, wie nie zuvor!“

+ Kirchen: Der Verrat des Klerus an den Gläubigen führt zu Massenaustritten

+ „Berlin Mitte AUF1“: Zensur in der DDR 2.0 – Künstler zwischen Anpassung und Angst

+ Deutschland: Boris Pistorius – neuer Verteidigungsminister ohne fachliche Qualifikation

+ Die Lügenpresse in Aktion: Wurde die „Festnahme“ von Greta Thunberg inszeniert?

+ Weltwirtschaftsforum: Widerstand gegen Schwab-Pläne dank alternativer Medien

Kurzmeldungen:

+ Impfpflicht: Plant Österreichs Regierung schon für die nächste Pandemie-Inszenierung?

+ Lügen-Relotius: Ehemaliger Spiegel-Journalist jetzt Werbe-Texter

+ Kuscheljustiz: Messerstecher kommen mit Bewährungsstrafen davon

+ „Eat the bug!“: EU erlaubt zermahlene Insekten in Nahrungsmitteln

+ Wirkung der Kindersex-Propaganda? Tausende Kinder in Österreich missbraucht

Quelle: AUF1