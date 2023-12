Nachrichten AUF1 vom 14. Dezember 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Die sind die Themen:

+ Deutsche blechen für Ampel-Versagen – Teuerungs-Hammer bei Strom, Heizen, Tanken, Fliegen und Plastik

+ Trotz vollmundiger Kanzler-Ankündigung: Abschiebungen jetzt vom Tisch

+ Berliner Kommentar: „Letzte Generation“ am Weg zur Terror-Organisation?

+ RA Dr. Brunner zu Impfpflicht-Strafanzeigen: „Von Anfang an stand fest, dass Menschen sterben werden“

+ Atmen ist schlecht für das Klima – behaupten britische Wissenschaftler

+ Bayern: CSU-Vorstoß für Gender-Verbot in Schulen und Verwaltung

Kurzmeldungen:

+ Massen-Rückruf bei Tesla für 2 Millionen Fahrzeuge

+ Verbot von Geschlechtsumwandlungen bei Kindern

+ Pleitewelle in Österreich: 5.401 Unternehmen betroffen

+ Enteignungs-Spezialistin bettelt um Spenden

+ Mühsame Windräder-Verschrottung in Spanien

Quelle: AUF1