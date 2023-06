RT Doku: Cancel Culture – Die Tötung der russischen Kultur

Zum ersten Mal in der Geschichte wurde die Technik "cancel culture" auf die Kultur eines ganzen Landes angewendet: Die russische Kultur als solche wird gecancelt. Alles, was in Russland seit über 1.500 Jahren geschaffen wurde, wird nicht nur in Frage gestellt, sondern auch verurteilt, geschmäht und abgelehnt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Welle der Russophobie hat alle Lebensbereiche erfasst. Kunst und Sport – Bereiche, in denen sich Russland traditionell hervorgetan hat – werden offen angegriffen. Russische Sänger, Künstler und Regisseure werden aus den Konzert- und Festivalkalendern gestrichen. Selbst bereits verstorbene Meister wurden Opfer der "cancel culture" – Dostojewski, Tschaikowsky, Schostakowitsch, und die Liste wird täglich länger." Quelle: RT DE